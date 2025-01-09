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        Rastgele ateş açtılar!

        İstanbul Başakşehir'de motosikletli 2 kişi ellerine aldıkları silahlarla sokak arasında çevreye aldırış etmeden havaya ateş açtı. Paniğe neden olan anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:46 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:52
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        Rastgele ateş açtılar!
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        İHA'nın haberine göre; olay, gece saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde ilerleyen 2 kişi, sokak arasında havaya ateş açarak yolculuk yaptı.

        O anlar motosikletin arkasında ilerleyen bir otomobil içerisindeki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şahısların çevreye aldırış etmeden sağa sola ateş açtıkları görüldü.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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