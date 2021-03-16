Kripto para piyasalarını sıkı bir şekilde takip edenler için ravencoin hakkında merak edilenleri derledik. Son iki gündür yüksek bir performans sergileyen Ravencoin, Bitcoin'in hard fork’u kullanılarak geliştirilen Ravencoin, ERC-20 protokollerine alternatif olarak görülüyor.

RAVENCOİN NEDİR?

Ravencoin, Bruce Fenton öncülüğünde başlatılıp geliştirilen bir proje. Ravencoin adını George RR Martin’in kaleme aldığı “Buz ve Ateş Şarkısı” romanındaki kuş dağıtım sisteminden alıyor. 31 Ekim 2017’de çıkarılsa da madenciliğinin serbest hale gelmesi, ilk Bitcoin blokunun oluşturulmasının 9. yıldönümü olan 3 Ocak 2018 yılında oldu.

Ravencoin, Bitcoin ile benzer bir mekanizmaya ve fikre sahip. Ancak farklı bir hash algoritması var. Güvenliği öncelik olarak gören Ravencoin, kullanıcıların bu ağ üzerinde dijital varlık yaratmalarına ve ticaretini sürdürmelerine zemin hazırlayan yenilikçi projelerden biri olarak görülüyor.

RAVENCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bu hafta kazandıran kripto paraların başında gelen Ravencoin için neden yükseldiği şu şekilde sıralanabilir.

-Reddit Pump Grupları

-Telegram Pump Grupları

-Bitcoin artışı

bu 3 madde dikkatleri çekerken en önemli olasılığın bitcoin temelinde işlem gördüğü ve madencilerine kowpow madencilik algoritmasını kullanmasına izin verdiği için söylenebilir.