Rayiç bedel üzerinden hesaplanan gayrimenkul vergileri, Yeni Ekonomi Programı ile bundan sonra gerçek değeri üzerinden vergilendirilecek. Değişiklik, Bakan Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'yla birlikte gündeme geldi. Bakan Albayrak değişikliği şu ifadelerle ifade etti:

"Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. Taşınmaz değerleme sistemini kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacak süreci hayata geçireceğiz."

Peki rayiç bedel nedir? Rayiç bedel nasıl hesaplanır?

RAYİÇ BEDEL NEDİR?

Rayiç bedel, gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değeridir. Piyasada oluşan değer ve emlak vergisini esas alan değer olmak üzere ikiye ayrılır.

Arz talep dengeleri, semt, ilçe, mahalle, sokak, ulaşım, manzara rayiç bedeli etkileyen unsurların birkaçıdır. Rayiç bedel piyasa koşullarına göre belirlenir.

Emlak vergisi rayiç bedeli belirlenirken mülkün minimum değeri hesaplanır ve genellikle piyasa değerinin altındadır.

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Rayiç bedel belediyeler tarafından hesaplanıyor. www.türkiye.gov.tr üzerinden belediye hizmetleri sekmesini açıp, gayrimenkulun bulunduğu il, ilçe ve semt bilgilerini doldurarak rayiç bedeli öğrenebilirsiniz.

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