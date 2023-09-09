7 aylık hamileydi! 'Pompalı'yla öldürüldü! Caninin cezası belli oldu! Isparta'da dini nikahla yaşadığı 7 aylık hamile olan 24 yaşındaki Raziye Karabuğa'yı pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki Şehmuz Gezen, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi

Isparta'da olay, 1 Mart 2022'de Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa (24) ile 1 yıldır dini nikahla yaşadığı Şehmuz Gezen (19) arasında otomobilde tartışma çıktı.

YÜZÜNDEN VE GÖĞSÜNDEN VURDU DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu.

ANNE VE BEBEK HAYATINI KAYBETTİ Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Karabuğa ile karnındaki bebek hayatını kaybetti, yakalanan Şehmuz Gezen ise tutuklandı.

CEZAİ EHLİTEYİ TAM ÇIKTI Şehmuz Gezen hakkında Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürecinde zihinsel geriliği bulunduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden rapor istendi. Raporda Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğu belirtildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Dün yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık Gezen, olayda öldürülen Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları katıldı. Hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme suçundan cezalandırılması istenilen Gezen, duruşmada pişman olduğunu söyledi.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadı. Karar açıklandığı sırada sanığın annesi Hayriye Gezer "Ne müebbet hapsi, benim oğlumu yaktılar" diye tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Hayriye Gezer adliye bahçesinde fenalık geçirdi. "ACIYI BİR NEBZE HAFİFLETTİ" Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz ise duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kızımı geri getirmez ama onu hunharca öldüren katilin hak ettiği cezayı alması içimdeki acıyı bir nebze olsun dindirdi" dedi.