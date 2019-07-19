Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Almanya'nın RB Leipzig ekibiyle karşılaşıyor.

RB LEIPZIG: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19:00

STAT: Tivoli-Neu

YAYIN: Spor Smart

RB LEIPZIG: Mvogo, Orban, Sabitzer, Poulsen, Werner, Mukiele, Halstenberg, Laimer, Demme, Candido, Kampl

GALATASARAY: İsmail, Mariano, Ahmet, Marcao, Nagatomo, Donk, Selçuk, Jimmy, Adem, Mitroglou, Babel

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı ekip, iki günlük iznin ardından yurt dışı kamp çalışmaları için geldiği Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında ilk çalışmalarını gerçekleştirmişti.

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

Seefeld kasabasında 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını sürdürecek sarı-kırmızılı ekip, iki de hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, 25 Temmuz Perşembe günü ise Augsburg ile karşı karşıya gelecek.