Real Atletico Garcilaso - Sport Huancayo maç önü

Real Atletico Garcilaso ve Sport Huancayo, 02 Eylül 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:45. Ev sahibi Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sport Huancayo son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 559 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Atletico Garcilaso kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Sport Huancayo sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Real Atletico Garcilaso son haftadaki Binacional müsabasında 3-1 yenildi.

Sport Huancayo ise Melgar karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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