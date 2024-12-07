Real Betis: 2 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU İspanya LaLiga'nın 16. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Betis'le 2-2 berabere kaldı. Ferran Torres ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez öne geçse de 90+4'te Assane Diao'nun golüne engel olmayarak galibiyeti kaçıran Barcelona, puanını 38'e yükseltti Real Betis ise haftayı 21 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 07.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:13 facebook

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