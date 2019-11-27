Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Real Madrid ile PSG kozlarını İspanya'da paylaştı.

Ev sahibi maça etkili başlarken 17. dakikada Benzema takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla biterken 79. dakikada yine Benzema farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ancak hemen 2 dakika sonrasında Mbappe farkı bire indirirken 83. dakikada Sarabia, PSG'ye 1 puanı getirdi: 2-2.

Son maçta Galatasaray'ı konuk edecek olan PSG, bu sonuçla lider olarak son 16'ya kalmayı garantiledi.