İspanya La Liga'nın 22. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vinicius Junior ve 90+10'da Kylian Mbappe (p) kaydederken; konuk takımın tek golü ise 49'da Jorge de Frutos'tan geldi.

Milli yıldızımız Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

Ayrıca Madrid temsilcisinde Jude Bellingham 10. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Vallecano'da ise Pathe Ciss, 80. dakikada direkt kırmızı kart görerek; Pep Chavarria ise 90+13. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

