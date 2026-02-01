Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Real Madrid: 2 - Rayo Vallecano: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 90+10. dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 18:13 Güncelleme: 01.02.2026 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid son dakikada kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya La Liga'nın 22. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Vinicius Junior ve 90+10'da Kylian Mbappe (p) kaydederken; konuk takımın tek golü ise 49'da Jorge de Frutos'tan geldi.

        Milli yıldızımız Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

        Ayrıca Madrid temsilcisinde Jude Bellingham 10. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Vallecano'da ise Pathe Ciss, 80. dakikada direkt kırmızı kart görerek; Pep Chavarria ise 90+13. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

        REKLAM

        Bu sonucun ardından eflatun-beyazlılar 54 puana ulaştı. 3 maçtır kazanamayan Vallecano ise 22 puanda kaldı.

        Ligin 23. haftasında Real Madrid, Valencia deplasmanında sahne alacak. Vallecano ise sahasında Oviedo'yu ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlunu öldürüp intihar etti; cesetleri yeğeni buldu

        Beyoğlu'nda evde tartıştığı oğlu Uğur Kaya'yı (33) silahla göğsünden vurarak öldüren Tamer Kaya (52), ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        CANLI | Potada derbi heyecanı!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme