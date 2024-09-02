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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 2 - Real Betis: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 2 - Real Betis: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Laliga'nın 3. haftasında Real Madrid, evinde Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Mbappe'nin 2. yarıda attığı gollerle galip gelen Real Madrid, puanını 8'e yükseltti. Fransız yıldız, ligde eflatun-beyazlı formayla ilk gollerini attı. Real Betis ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:45 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:51
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        R.Madrid'in üç puanı Mbappe'den!
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

        Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe (Dk. 65 ve Dk. 75 - penaltıdan) attı.

        Mbappe, La Liga'da Real Madrid formasıyla ilk kez rakip ağları havalandırdı.

        Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.

        Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

        Real Betis ise 2 puanla 17. sırada kaldı.

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