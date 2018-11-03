İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, evinde Real Valladolid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 80. dakikadan sonra bulduğu 2 golle maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lopetegui'nin görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Solari'nin getirildiği Real Madrid'te galibiyeti getiren goller, 83. dakikada Vinicius ve 88. dakikada penaltıdan Sergio Ramos'un ayağından geldi.

Valladolid'de milli oyuncumuz Enes Ünal ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.

Real Madrid bu galibiyetle ligde 5 maç sonra galibiyet alırken, puanını 17'ye yükseltti. Valladolid ise üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaamadı ve 16 puanda kaldı.

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacakken, Valladolid ise evinde Eibar'ı konuk edecek.

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