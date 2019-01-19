La Liga'nın 20 haftası zirve yarışı açısından kritik bir maça sahne oldu. Real Madrid, Sevilla'yı sahasında 2-0 mağlup ederek rakibini sıralamada geride bıraktı ve 3. basamağa çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Real, 78. dakikada Casemiro'nun attığı golle öne geçti: 1-0. 90+2'de ev sahibinde sahneye çıkan Luka Modric farkı ikiye bırakıp skoru belirledi: 2-0.