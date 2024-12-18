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        Real Madrid: 3 - Pachuca: 0 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kıtalararası Kupa final maçında Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 21:55 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:36
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        Kıtalararası Kupası şampiyonu R. Madrid!
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        FIFA Kıtalararası Kupa final karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca kozlarını paylaştı. Baştan sona mücadeleyi üstün götüren eflatun-beyazlılar, maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

        Madrid ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Kylian Mbappe, 53'te Rodrygo ve 84. dakikada ise Vinicius Junior (p) kaydetti.

        Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Real Madrid, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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        ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

        Bu şampiyonlukla beraber İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.

        ARDA GÜLER 6. KUPASINI KAZANDI

        Arda Güler Real Madrid'de 5, kariyerinin ise 6 kupasını kazandı. Daha önce Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası ve Türkiye Kupası'nı kazanan genç oyuncu koleksiyonuna FIFA Kıtalararası Kupası'nı da ekledi.

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