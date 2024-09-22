Real Madrid: 4 - Espanyol: 1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga 6. hafta maçında Real Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı kazanan 4-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Dani Carvajal, 75. dakikada Rodrygo, 78. dakikada ise Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Espanyol'un tek golü 54. dakikada Courtois'nın kendi kalesine attığı golle gedi.

Real Madrid'de Arda Güler maça 11'de başladı ve 55. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı.

Arda Güler'in yerine oyuna giren Vinicius, 1 gol ve 1 asistle maçta yıldızlaşan isim oldu. Real'in bir diğer yıldızı Mbappe de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 14'e çıkardı. Espanyol ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Alaves ile oynayacak. Espanyol ise Villarreal ile karşılaşacak.