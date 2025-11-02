Real Madrid: 4 - Valencia: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda ilk yarının sonuna kadar forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid ile Valencia karşı karşıya geldi.
Bernabeu'da oynanan müsabakayı eflatun-beyazlılar 4-0 kazandı.
Xabi Alonso'nun öğrencilerine 3 puanı getiren golleri; 19. ve 31. dakikalarda Kylian Mbappe, 44. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Carreras kaydetti.
Öte yandan 43. dakikada Vini Jr. kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Milli yıldızımız Arda Güler, 45 dakika oyunda kalırken Mbappe'nin 2. golünde asisti yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 30 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Valencia'nın ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı ve 18. sırada 9 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Valencia ise Real Betis ile evinde oynayacak.