Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede, lider Anadolu Efes, ikinci sıradaki Real Madrid'in İspanya'da konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Real Madrid, Campazzo'nun etkili oyunuyla maçta 14-5 öne geçti. Anadolu Efes, Larkin'in serbest satışlardan bulduğu sayılarla aradaki skor farkını kapattı ve mücadelenin ilk çeyreği 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

Çekişmeli geçen mücadelenin ikinci periyotunda, Real Madrid, oyuna sonradan giren Mickey'in, Anadolu Efes ise Pleiss'in pota altından bulduğu sayılarla skor üretti. Larkin'in 3 sayı çizgisinin ardından bulduğu isabetli atışlarla Anadolu Efes, soyunma odasına 43-40 önde girdi.

İkinci yarıda iki takım da savunmasını sertleştirirken, aradaki skor farkını koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyreğe 59-55 üstünlükle girdi.

Real Madrid, Llull ve Thompkins'in pota altından bulduğu sayılarla oyunun son bölümünde farkı bir sayıya kadar (73-72) indirmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Anadolu Efes, Larkin'in skora yeniden katkı sağlamasıyla sahadan 80-75 galip ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde son 3 haftadır üst üste en değerli oyuncu (MVP) seçilen Larkin, bu karşılaşmada da 32 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performasıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Anadolu Efes, sezonun 18. galibiyetini alarak liderliğini korurken, Real Madrid ise 6. yenilgisini aldı.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan),Sreten Radovic (Hırvatistan),Gytis Vilius (Litvanya)

RealMadrid: Campazzo 10, Deck 6, Carroll 3, Tavares 6, Taylor (Fernandez 8, Llull 13, Thompkins 15, Mickey 8, Causer 4, Reyes 2, Laprovittola)

Anadolu Efes: Larkin 32, Beaubois 7, Singleton 7, Pleiss 13, Simon 2 (Doğuş Balbay 5, Sertaç Şanlı, Anderson 3, Moerman 5, Buğrahan Tuncer 3, Peters 3)

1. Periyot: 20-20

Devre: 40-43

3. Periyot: 55-59