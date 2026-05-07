        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Real Madrid: 87 - Hapoel IBI Tel Aviv: 81 | MAÇ SONUCU

        Real Madrid: 87 - Hapoel IBI Tel Aviv: 81 | MAÇ SONUCU

        Euroleague play-off'larında İspanyol devi Real Madrid, İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'i 87-81 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:26 Güncelleme:
        Real Madrid, adını Dörtlü Final'e yazdırdı!

        İspanyol devi Real Madrid, Euroleague play-off'larında İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv'i 87-81 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

        Botevgrad Arena'da oynanan play-off serisi 4. maçının ilk çeyreğini 23-21 önde bitiren Real Madrid, soyunma odasına da 46-36 üstün gitti.

        Hapoel IBI Tel Aviv, ikinci devrede oyunu dengelese de üçüncü periyodu 63-53 önde bitiren Real Madrid, karşılaşmayı 87-81 kazandı.

        Real Madrid'de Usman Garuba, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. İsrail ekibinde ise Daniel Oturu'nun 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        Bu sonuçla seride 3-1 galip gelen Real Madrid, Yunanistan ekibi Olympiakos'un ardından Dörtlü Final bileti alan ikinci takım oldu. İspanya temsilcisi, Dörtlü Final'de Panathinaikos AKTOR-Valencia Basket (2-1) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

