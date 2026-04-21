Real Madrid- Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid ile Alaves, La Liga'nın 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma öncesinde "Real Madrid– Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, iki takımın sahaya çıkacağı mücadeleye dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte karşılaşmanın detayları
İspanya La Liga’da zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Real Madrid sahasında Alaves’i konuk edecek. Şampiyonluk yolunda rakibi Barcelona'nın 9 puan gerisinde ikinci sırada olan eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puan hedefliyor. Öte yandan küme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Alaves ise zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmanın peşinde olacak. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Detaylar haberimizde
REAL MADRİD- ALAVES MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid– Alaves mücadelesi 21 Nisan 2026 Salı (bu akşam) 22.30’da oynanacak.
REAL MADRİD- ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
Bernabeu'da oynanacak müsabaka S Sport üzerinden yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arbeloa'nın vazgeçilmez oyuncusu olan Arda Güler, Alaves karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Lunin, Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Bellingham, Camavinga, Arda, Vinicius, Mbappe