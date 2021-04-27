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Real Madrid - Anadolu Efes: 80-76 MAÇ SONUCU

Turkish Airlines Euroleague son 8 eşleşmesi 3´üncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'e 80-76 mağlup oldu. Bu sonuçla seride ilk mağlubiyetini alan Anadolu Efes, eşleşmede 2-1 önde bulunuyor

Real Madrid - Anadolu Efes: 80-76 MAÇ SONUCU

Turkish Airlines Euroleague son 8 eşleşmesi 3´üncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid´e konuk oldu. Maçın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sonuçlandı. 2´nci periyotta maça ağırlığını koymaya başlayan Efes, ilk yarıyı 38-28 önde kapattı. 3´üncü çeyrekte iki takım da hücumda etkili performans sergilerken, karar çeyreğine Anadolu Efes, 58-48 önde girdi. Mücadelenin bitimine 5 dakika kala 74-61 öne geçen Anadolu Efes, bu dakikanın ardından sadece 2 sayı buldu ve rakibine 80-76 mağlup oldu.

Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride ilk mağlubiyetini aldı. 4´üncü maç öncesi seride 2-1 önde olan Efes, perşembe günü oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.İSTANBUL, (DHA) -

SALON: Wizink Center

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Fernando Rocha, Anne Panther

REAL MADRİD: Carroll 7, Abalde 11, Garuba 10, Tyus 10, Causeur 9, Fernandez 3, Llull 20, Thompkins 8, Taylor 2, Laprovittola, Vukcevic, Alocen

ANADOLU EFES: Micic 29, Larkin 6, Simon 3, Moerman, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 18, Singleton 4, Dunston 9, Pleiss, Anderson

1´İNCİ ÇEYREK: 15-15

İLK YARI: 28-38

3´ÜNCÜ ÇEYREK: 48-58

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