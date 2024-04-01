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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Bayern Münih'in Arda Güler için yaptığı teklifi reddetti - Futbol Haberleri

        Arda Güler teklifi reddedildi

        Son 10 yılda istediği birçok futbolcuyu transfer etmeyi başaran Bayern Münih, Arda Güler transferinde aynı başarıyı gösteremedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:06
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        Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, yetenekleri ve potansiyeli ile gündemde kalmaya devam ediyor.

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        Milli maç arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı formasıyla iki maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, şimdiden Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekmiş durumda.

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        Arda Güler ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia daha geldi.

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        İspanyol basınından Planeta Madrid'in haberine göre; Bayern Münih, Arda Güler'e talip oldu.

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        Ancak Madrid, Alman devine jet bir yanıt vererek genç oyuncunun kesinlikle bonservisiyle gönderilmeyeceğini bildirdi.

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        İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler:

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        "Eski Fenerbahçe oyuncusu iyi bir pazara sahip ve şimdiden birkaç talibi var. Bunlardan biri de Madrid'in dost kulübü Bayern Münih.

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        "Hatta onun için ilginç bir teklif yapmayı düşündükleri bile söyleniyor.

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        "Ancak her şeye rağmen Real Madrid'in üst düzey yetkilileri onu satmayı hiç düşünmüyor. Çünkü Arda'nın önemli bir yere gelebileceğini vurgulamaktan vazgeçmiyorlar.

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        "Valdebebas'taki yetkili ağızlar Arda'nın sadece zamana ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

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        "Hatta millî maç arasından genç oyuncunun daha önemli hale gelebileceğini düşünenler bile var."

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