Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi Kylian Mbappe! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi Kylian Mbappe!

        İspanya La Liga devi Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak konusu oldu. Eflatun-beyazlılar, formanın yeni sahibinin Kylian Mbappe olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid'de 39 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesinin bitmesinin ardından 10 numaralı forma boşa çıkmıştı.

        2

        Hırvat yıldızın 10 numaralı formasını Arda Güler'e vermesi büyük ses getirirken, milli oyuncuyu veliahtı olarak gördüğü şeklinde yorumlanmıştı.

        3

        YENİ 10 NUMARA MBAPPE!

        Madrid temsilcisinde Mbappe ve Arda Güler, 10 numaraya aday isimler olarak öne çıkarken; Fransız yıldız formanın yeni sahibi oldu.

        4

        Eflatun-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mbappe'nin 10 numaralı formanın yeni sahibi olduğunu duyurdu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Beşiktaş'ta Arroyo'ya talip çıktı!
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Çekmeköy'de fabrika yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü