Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi Kylian Mbappe!
İspanya La Liga devi Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak konusu oldu. Eflatun-beyazlılar, formanın yeni sahibinin Kylian Mbappe olduğunu duyurdu.
Real Madrid'de 39 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesinin bitmesinin ardından 10 numaralı forma boşa çıkmıştı.
Hırvat yıldızın 10 numaralı formasını Arda Güler'e vermesi büyük ses getirirken, milli oyuncuyu veliahtı olarak gördüğü şeklinde yorumlanmıştı.
YENİ 10 NUMARA MBAPPE!
Madrid temsilcisinde Mbappe ve Arda Güler, 10 numaraya aday isimler olarak öne çıkarken; Fransız yıldız formanın yeni sahibi oldu.