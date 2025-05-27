Real Madrid'de Raul ile yollar ayrıldı!

Real Madrid'in efsane futbolcuları arasında yer alan Raul'un Eflatun Beyazlılar'daki altyapı teknik direktörlüğü görevi sona erdi.

Real Madrid, resmi sitesinden yapılan açıklamada;

"Real Madrid için, kulübümüz tarihinin ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biriyle altyapımızda antrenör ve eğitici olarak çalışmak büyük bir gurur olmuştur. Raúl, her zaman tüm Madridistaların kalbinde olacak ve Real Madrid de her zaman onun evi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

2018-2019 sezonunda Cadete B ve Juvenil B takımında görev alan Raul sonrasında, 2020 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni kazanacağı Real Madrid Juvenil A takımının başına geçti.

Real Madrid, Raul ve Ailesi için hayatlarının yeni dönemi için iyi dileklerini iletti.