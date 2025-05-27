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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Raul ile yollar ayrıldı - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Raul ile yollar ayrıldı

        Real Madrid, altyapıda teknik direktör olarak görev alan Raul ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:05
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        Real Madrid'de Raul ile yollar ayrıldı!
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        Real Madrid'in efsane futbolcuları arasında yer alan Raul'un Eflatun Beyazlılar'daki altyapı teknik direktörlüğü görevi sona erdi.

        Real Madrid, resmi sitesinden yapılan açıklamada;

        "Real Madrid için, kulübümüz tarihinin ve dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biriyle altyapımızda antrenör ve eğitici olarak çalışmak büyük bir gurur olmuştur. Raúl, her zaman tüm Madridistaların kalbinde olacak ve Real Madrid de her zaman onun evi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        2018-2019 sezonunda Cadete B ve Juvenil B takımında görev alan Raul sonrasında, 2020 yılında UEFA Gençlik Ligi'ni kazanacağı Real Madrid Juvenil A takımının başına geçti.

        Real Madrid, Raul ve Ailesi için hayatlarının yeni dönemi için iyi dileklerini iletti.

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