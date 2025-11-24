Real Madrid'de Vinicius Junior krizi!

Real Madrid'deki geleceği büyük bir soru işareti olan Vinicius Junior hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

The Athletic'in haberine göre; Sambacı, İspanyol devinin yöneticilerine 2027'ye kadar süren sözleşmesini yenilemek istemediğini bildirdi.

Habere detaylarında yıldız oyuncunun, bu mesajı Ekim ayının sonunda başkan Florentino Perez ile yapılan bir toplantıda bizzat ilettiği kaydedildi. Yıldız isme yakın kaynaklar durumun ciddi olduğunu ve oyuncunun bu şartlarda uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığını belirtiyor.

YÜKSEK MAAŞ BEKLENTİSİ

Aylardır yöneticilerle kontrat uzatma görüşmeleri yaptığı bilinen sol kanat oyuncusunun, Kylian Mbappe ile aynı ya da daha yüksek maaşı almak istediği öne sürüldü.