İspanya La Liga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid, evinde Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Eflatun-Beyazlılar, lider Barcelona'nın da 10 puan gerisine düştü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Willian Jose ve 83. dakikada Ruben Pardo attı.

Real Madrid'de Lucas Vazquez ise 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Real Madrid 30 puanda kalırken Sociedad puanını 22'ye yükseltti.

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