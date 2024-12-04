Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 14. haftasında Real Madrid'in konuğu oluyor. Avrupa'da ve ligde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe basket takımı, Real Madrid karşısında galip gelerek lider olmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kalırken, "Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko basket maçı tarihi ve saati...
Real Madrid - Fenerbahçe Beko basket maçı için nefesler tutuldu. THY EuroLeague'de Baskonia karşısında 4'üncü yenilgisini alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 2. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda? İşte THY EuroLeague Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçına dair tüm merak edilen soruların yanıtı...
REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EuroLeague 14. haftasında oynanacak Real Madrid Fenerbahçe Beko maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.
REAL MADRİD FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid Fenerbahçe Beko basket maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.