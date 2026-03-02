Real Madrid - Getafe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, Getafe karşısında hata yapmak istemiyor. Alvaro Arbeloa'nın son dönemde sıklıkla şans verdiği milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta oynayıp oynamayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...