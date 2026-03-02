Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, La Liga 26'ncı haftasında Getafe'yı konuk ediyor. Bir maç eksiği ile Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunan eflatun-beyazlılar, zirve yarışından kopmak istemiyor. Misafir takım Getafe ise orta sıralarda kümede kalma mücadelesi veriyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Real Madrid - Getafe karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte muhtemel 11'ler...
Real Madrid - Getafe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, Getafe karşısında hata yapmak istemiyor. Alvaro Arbeloa'nın son dönemde sıklıkla şans verdiği milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta oynayıp oynamayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...
REAL MADRID-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Getafe maçı 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak.
REAL MADRID-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler'in Getafe karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
REAL MADRID-GETAFE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras, Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Camavinga, Garcia, Vinicius Junior
Getafe: Soria; Femenia, Duarte, Romero, Rico, Iglesias; Martin, Milla, Arambarri, Vazquez, Satriano