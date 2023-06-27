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Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

Fenerbahçe'deki Arda Güler belirsizliği sürerken İspanyol devleri bu transferde gaza bastı. Barcelona'dan sonra Real Madrid de milli yıldız için devreye girerken Madrid devinin Arda planı ortaya çıktı!

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  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'de Arda Güler konusundaki belirsizlik devam ederken İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid de milli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçmişti. Madrid devinin Arda Güler planı da ortaya çıktı!

     
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    The Athletic'te yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun profilinin, Real Madrid'in son dönemde uyguladığı genç ve yetenekli oyuncu transferi stratejisine uyduğu belirtildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Ayrıca Arda'nın potansiyeli göz önüne alındığı 17.5 milyon euro gibi makul görünen bir fiyata transfer edilebileceği kaydedildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Ancak Real Madrid'de Jude Bellingham'ın transferi, Brahim Diaz'ın dönüşü ve Toni Kroos ve Luka Modric gibi isimlerin yeni sözleşme imzalamasıyla orta saha transferinin bu yaz bir öncelik olmadığı vurgulandı.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Bu nedenle Real Madrid'in Arda Güler için alternatif aradığı öne sürüldü. Bunlar arasında Real Madrid'in, Fenerbahçe ile 2024 yılında yürürlüğe girecek bir transfer anlaşması yapması ve genç yıldızın o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalmasının da olduğu iddia edildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Bu durumun Real Madrid'in daha önce Brezilyalı Endrick için yaptığı anlaşmaya benzediği aktarıldı. 
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Ancak Brezilyalı oyuncunun 18 yaşına kadar Real Madrid'e katılamamasından dolayı bu durumun ortaya çıktığı hatırlatıldı.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    CASTILLA SEÇENEĞİ

    Real Madrid'in Arda Güler için düşündüğü bir diğer seçeneğin, 18 yaşındaki futbolcunun Castilla'da oynaması olduğu belirtildi. 
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Ancak oyuncunun bunu kabul etmesinin beklenmediği ifade edildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    İSPANYOLLARDAN KOMİSYON İDDİASI!

    Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Relevo'dan Matteo Moretto'nun haberine göre Arda Güler'in babasının, genç yıldızın transferin 18-20 milyon Euro komisyon istediği iddia edildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Arda Güler'in transferi için 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin sorun olmadığı kaydedildi. 
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Ancak istenen bu komisyon miktarının transfer için bir engel olduğu öne sürüldü. 
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    FENERBAHÇE İLE DE MASAYA OTURULMUŞTU

    Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Arda Güler ve babası ve yönetimden bazı isimlerle genç yıldızın geleceği için bir araya gelmişti.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Adı Avrupa'dan birçok takımla anılan 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Arda'yı mutlaka takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'nin bu konuda şartlarını zorlayacağı öğrenildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler planı ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 35 maçta süre bulan Arda Güler, 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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