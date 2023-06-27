Bu nedenle Real Madrid'in Arda Güler için alternatif aradığı öne sürüldü. Bunlar arasında Real Madrid'in, Fenerbahçe ile 2024 yılında yürürlüğe girecek bir transfer anlaşması yapması ve genç yıldızın o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalmasının da olduğu iddia edildi.