Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bir başka dünya devine imza atabilir

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Beş yıldır Liverpool forması giyen ve dünya futbolunun en üst seviyesine çıkan Mohamed Salah için artık Anfield Road'daki kariyerinin sonu geldi mi?
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Bunu kesin olarak bilmek çok zor ancak Defensa Central'de yer alan habere göre; Real Madrid, Mısırlı yıldızı yazın kadrosuna katmak için elinden geleni yapacak.
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Salah'ı yakından izleyen La Liga devinin yaz transfer döneminde Liverpool'un kapısını çalması bekleniyor.
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Tecrübeli futbolcu, 2022-23 sezonunda 22 gol ve 11 asistle şu ana kadar harika bir iş çıkardı. 
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Rapor, Salah'ın Real Madrid'e gitme hayalleri kurduğunu öne sürüyor.
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Real Madrid'in diğer hedefleri olan Victor Osimhen ve Harry Kane, birçok büyük kulübün listesinde olduğu için başkent ekibi, Salah'ı daha kolay bir hamle olarak görüyor.
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    La Liga devi, Liverpool ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan harika kanat oyuncusu için çok para harcayabilir.
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Mohamed Salah'ın Liverpool kariyeri

    2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olan Mısırlı, Kırmızılar ile 293 resmi maça çıktı. 
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Salah, söz konusu 293 karşılaşmada 178 gol atıp 74 de asist yaptı.
  • Real Madrid, Mohamed Salah için kesenin ağzını açacak

    Salah, Liverpool tarihinin en golcü futbolcusu konumunda.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.