Real Madrid - Sevilla: 2-0 (MAÇ SONUCU)
İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 18. haftada ağırladığı Sevilla'yı 2-0 mağlup ederek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren golleri Jude Bellingham ve Kylian Mbappe (pen.) kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler 72 dakika oyunda kaldı.
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, Bernabeu'da Sevilla'yı ağırladı. Eflatun-beyazlılar, zorlu mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e üç puanı getiren golleri 38. dakikada Jude Bellingham ile 86. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.
Madrid ekibinde maça 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler 72 dakika oyunda kaldı.
MARCAO KIZARDI!
Sevilla'da eski Galatasaraylı Marcao, 68. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid bu sonuçl puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.
İki maç sonra kaybeden 20 puanlı Sevillise 9. sırada yer aldı.