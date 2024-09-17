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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Stuttgart maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Stuttgart maçı hangi kanalda?

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma, Santiago Bernabeu'da oynanacak. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Çekişmeli geçmesi beklenen Real Madrid-Stuttgart maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:47
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        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Real Madrid, Devler Ligi’nin ilk haftasında Almanya Bundesliga ekibi Stutgart’ı konuk edecek. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 farklı Alman takımına rakip olan eflatun-beyazlılar, Stuttgart ile ilk kez karşılaşacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadelede gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler'de olacak. Peki Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Stuttgart maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…

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        REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid-Stuttgart maçı, 17 Eylül 2024 Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

        Heyecan dolu karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

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        REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid Stuttgart maçı, Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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        HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

        Real Madrid- Stuttgart maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Pol van Boekel ise AVAR olarak görev alacak.

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler'e ilk 11'de daha fazla şans vermeye başlayan Carlo Ancelotti'nin bu maçta nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor. Arda Güler'in durumu maç saati yaklaşınca belli olacak.

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