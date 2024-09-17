UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Real Madrid, Devler Ligi’nin ilk haftasında Almanya Bundesliga ekibi Stutgart’ı konuk edecek. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 farklı Alman takımına rakip olan eflatun-beyazlılar, Stuttgart ile ilk kez karşılaşacak. Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadelede gözler A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler'de olacak. Peki Real Madrid-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Stuttgart maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…