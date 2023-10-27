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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: Bizim de Arda Güler'imiz var

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile 28 Ekim Cumartesi günü oynayacakları El Clasico öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Barça'nın genç yıldızlara sahip olduğunun hatırlatılması üzerine İtalyan teknik adam, "Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:47
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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da 28 Ekim Cumartesi günü oynayacakları Barcelona maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        "BELLINGHAM, EL CLASICO'DA OYNAYACAK"

        İlk olarak hafif sakatlık yaşayan Jude Bellingham'ın son durumu hakkında bilgi veren Ancelotti, "Barcelona maçında oynayacak çünkü kendini iyi hissediyor, iyileşti. Doktorlarımız ona zorluk çıkaran şeyleri ortadan kaldırdı. Jude'a Clasico'nun ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok. Herkes gibi o da bu maçın anlamını biliyor." dedi.

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        "BİZDE DE ARDA GÜLER VAR"

        İtalyan teknik adam, Barcelona'nın Lamine Yamal ve Fermin gibi genç yıldızlara sahip olduğunun hatırlatılması üzerine, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

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        "PEREZ'İN KARARI KULÜBÜN İYİLİĞİ İÇİNDİR"

        Ancelotti, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Barcelona maçına gitmeme kararı için ise, "Başkanın maça gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama gelmezse de kulübün iyiliği içindir. Çünkü o, yaptığı her hamlede Real Madrid'in iyiliğini düşünen bir başkan." dedi.

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        "ÇOK MOTİVEYİZ"

        Takımın El Clasico için son derece motive olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "El Clasico maçları her zaman önemli, özel ve denk maçlardır. Bu sezonun ilk Clasico'su olacak ve maç için fazlasıyla motiveyiz. Ancak bu sezon daha birçok kez karşılaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

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        Barcelona-Real Madrid maçı, 28 Ekim Cumartesi günü TSİ 17:15'te oynanacak. Maç öncesi Real Madrid 25 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

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        ARDA GÜLER KADRODA YOK

        Öte yandan Real Madrid, Barcelona maçının kadrosunu açıkladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Barclona kafilesine dahil edilmedi.

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