Real Madrid, yıllık bir milyar euro gelir elde eden ilk kulüp oldu!

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar euro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon euro'ya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon euro kazanç elde etti.