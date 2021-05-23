Recep İvedik 5 oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Çekimlerinin İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen film ülkenin en çok izlenen ve en çok gelir elde eden 2. film olarak geçiyor. İşte Recep İvedik 5 filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Orkan Varan - Akif

Deniz Ceylan - Kafile başkanı Hakan

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 HAKKINDA

Recep İvedik 5, 16 Şubat 2017'de vizyona girdi. Filmin biletleri 8 Şubat 2017'de ön satışa çıktı. Türkiye'de gösterimde kaldığı sürede 7.437.050 kişi tarafından izlendi ve 85.986.157 hasılat yaptı.