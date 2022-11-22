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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Bu akşam, Fox TV ekranlarına gelecek Recep İvedik serisinin ilk filminde Recep'in, Antalya'ya uzanan maceralı yolculuğu anlatılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. İşte, Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları...

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  • Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

    2008 yılında vizyona giren Recep İvedik serisinin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturuyor. Filmin senaryosu ise Şahan Gökbakar'a ait. Film, bu akşam saat 20.00'de Fox ekranlarında seyirci ile buluşacak. Peki, Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
  • Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

    RECEP İVEDİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    Recep İvedik sokakta bulduğu bir cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep sonunda Antalya'ya varır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. Muhsin Bey ona para ile otelinde kalmasını teklif eder. Recep bunu kabul etmez ve tam giderken, çocukluk aşkı Sibel'i görür. Ona kendini beğendirmeye çalışır. Ancak Sibel, onu tanımaz. Bunun üzerine Recep otelde kalmayı kabul eder. Recep otelde Sibel'e yaranmaya çalışırken birbirinden komik olaylar yaşar.
  • Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

    RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Şahan Gökbakar -Recep İvedik

    Fatma Toptaş -Sibel

    Tuluğ Çizgen -Sibel'in annesi

    Lemi Filozof -Fazıl Bellboy

    Hakan Bilgin -Erim Otel müdürü

    Vural Buldu -Muhsin Başaran Otel sahibi

    Volkan Cal -Murat Sibel'in arkadaşı

    Sevgi Berna Biber-Recep'in peşindeki kadın

    Somer Karvan -Ersin Dalış hocası

    İsmail Hakkı Ürün -Mahmut

    Hakan Akın -Halil Kamyoncu

    Ertunç Şenkay-Sahildeki rejisör

    Zeynep Aydemir -Arabası bozulan kız

    Burcu Sülün -Arabası bozulan kızın arkadaşı

    Mehmet Güler

    Yakup Yavru -Süper Mario

    Batuhan Ergün -Recep'in küçüklüğü

    Merve Mutlu -Sibel'in küçüklüğü

    Mehmet Yumurtacı Salih -Bakkal

    Ferhat Uçar -Animatör

    Nedim Doğan -Komiser
  • Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

    Serkan Altuniğne

    Cenk Turanlı

    Okan Özden

    Serkan Güler

    Kaya Gürel -Evsiz adam

    Murat Akdağ -Polis

    Gamze İnci -Resepsiyonist

    Asiye Dinçsoy -Spa görevlisi

    Sevcan İrşi -Kat görevlisi

    Gözde Demirbilek Spiker

    Selçuk Şireci

    Baran Şahin -Mendilci çocuk

    Kaan Önal
  • Recep İvedik filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

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