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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Recep Sert gözaltına alındı
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Yüz nakli yapılan Recep Sert, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in (34) de olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Recep Sert gözaltına alındı
Recep Sert gözaltına alındı
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DHA

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 237 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32), D.T. (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B.E. (44) ile Antalya Akdeniz Üniversitesinde 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin 10 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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