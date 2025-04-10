Recep Uçar: İyi sonuçlar almak istiyoruz

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

"İÇERİDEKİ MAÇLARDA İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezonun son 7 maçını oynayacaklarını hatırlatarak, "7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız. Rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz müsabakalar artık. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediği bir haftadayız. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Ligde baktığımızda ikinci yarı belki son haftalarda toparladılar tekrar ama onlar kendi istedikleri seviyede gitmese de fizik kalitesi iyi olan, çok iyi geçişler yapabilen, oyunun iki yönünde iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Göztepe'ye karşı çok zor bir maç bekliyor. Özellikle içeride oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız hafta başından beri devam ediyor. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Son maç oyun olarak isteyip arzu ettiğimiz bir oyundu ama maalesef skora yansıtamamıştık. Bundan sonraki kalan maçlarda özellikle içeride oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Umarım istediğimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.