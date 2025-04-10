Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: İyi sonuçlar almak istiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: İyi sonuçlar almak istiyoruz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynayacakları Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Özellikle içeride oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Umarım istediğimize ulaşırız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İyi sonuçlar almak istiyoruz!"
        ABONE OL

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

        "İÇERİDEKİ MAÇLARDA İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ"

        Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, sezonun son 7 maçını oynayacaklarını hatırlatarak, "7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız. Rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz müsabakalar artık. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediği bir haftadayız. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Ligde baktığımızda ikinci yarı belki son haftalarda toparladılar tekrar ama onlar kendi istedikleri seviyede gitmese de fizik kalitesi iyi olan, çok iyi geçişler yapabilen, oyunun iki yönünde iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Göztepe'ye karşı çok zor bir maç bekliyor. Özellikle içeride oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımız hafta başından beri devam ediyor. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Son maç oyun olarak isteyip arzu ettiğimiz bir oyundu ama maalesef skora yansıtamamıştık. Bundan sonraki kalan maçlarda özellikle içeride oynayacağımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz. Umarım istediğimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

        UĞURCAN YAZĞILI: OYNADIKÇA DAHA İYİ PERFORMANS VERMEYE BAŞLADIM

        Yeşil-beyazlı takımın defans oyuncusu Uğurcan Yazğılı ise Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İnşallah evimizde, taraftarımızın önünde ve onların desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda çıkışımız vardı. Başakşehir maçında sürdürdük açıkçası ama şanssız şekilde mağlup olduk. Göztepe maçıyla bu durumu taraftarımızın desteği ile telafi etmek istiyoruz. Oynadıkça daha iyi performans vermeye başladım. Adil ile iyi bir ikili olduk. Daha önce de beraber oynadığımız maçlar vardı. Performansı devam ettirip, üstüne çıkmak istiyoruz onunla beraber. Takımımıza ne kadar katkı sağlayabilirsek biz de mutlu oluyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda devam edip, performansımızı artırıp takımımıza destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!