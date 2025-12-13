Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Recep Uçar: Oyuncularımı tebrik ediyorum - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Oyuncularımı tebrik ediyorum

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 2-0 mağlup ettikleri Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:46 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyuncularımı tebrik ediyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 16’ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde İKAS Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        "İNŞALLAH DEVAMINI GETİRİRİZ"

        Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Seyircimizin önünde oynayacağımız ilk maç olduğu için ekip olarak çok heyecanlıydık ve kazanmak istiyorduk. Burada bundan sonra oynanan bütün maçlarda kendi evimiz olduğu için hiçbir maçı da kolay kaybetmek istemiyorduk. Baktığımızda da bugün itibarıyla 3 golle, güzel bir galibiyet alan futbolcularımı en başta yürekten kutluyorum. Bugün bu yağmurda buraya gelen taraftarlarımızı, bugün itibarıyla evlerine mutlu gönderdiğimiz için de ayrıca kendi adıma mutluyum. Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza; bugün stada gelerek destek veren veyahut da kalbi bizde atan, televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum. İnşallah devamını getiririz” dedi.

        "OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

        Mücadelen dolayı oyuncularını tebrik eden Uçar, “Maça gelirsek, baskılı bir oyun oynamak istiyorduk. İlk 10 dakika rakip bizden biraz daha oyunu kontrol etti, gerçekçi olmak gerekirse. Ama sonraki bölümde biz ön alan baskılarını biraz daha iyi yapıp oyunun kontrolünü eline aldığımızı düşünüyorum. İlk yarının sonuna geldiğimizde de o bölümde bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek belki erken gol bulabilirdik. Bulamadık ama belki oyunumuzun karşılığını ilk yarının sonlarına doğru bulduğumuz penaltıyı Kazım’la değerlendirerek 1-0 içeriye girdik. İkinci yarıda aynı mantaliteyle oyuna devam etmek istiyorduk ve nitekim de baskılı başladık. Yaklaşık 55’lerde penaltı, korner organizasyonunda Samet’le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip daha risk aldı. Biz biraz daha kontrollü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. Yaklaşık 80’lerde de Ali Sowe ile bulduğumuz golle 3’ü bulduktan sonra oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe’nin 3’üncü golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bizi rahatlatan bir goldü. Onun da çok ihtiyacı vardı. Takımın çok ihtiyacı vardı. Belki Ali’nin takımdan da daha fazla ihtiyacı vardı bu gole. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik. Final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla alınan galibiyet, güzel bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik ediyorum; ortaya koydukları mücadele, kazanma isteği, taktiksel sadakatten dolayı” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Suriye'deki ABD askerlerine ateş açıldı
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Evine girmek üzereydi... Tek kurşunla kanlı infaz!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar