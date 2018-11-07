AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklife eklenen bir maddenin eczacıları ve hastaları zor durumda bıraktığını iddia eden Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; teklifteki madde aynen yasalaşırsa, eczacılar reçetesiz ilaç satışında kutu başına 2 bin lira ceza ödeyecek. Üstelik bu ceza, sadece antibiyotikler, antidepresanlar için değil tüm ilaçlar için uygulanacak.

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, 10 bin eczane, yüzlerce ecza deposu ve hastaların mağduriyet yaşayacağını kaydederek, şunları söyledi:

REÇETESİZ İLACA CEZA

“Migren hastası çocuğunuz var. Gece şiddetli baş ağrısı var ve kullandığı ilaç belli ama bir bakıyorsunuz şişedeki ilaç yetersiz. Hemen nöbetçi eczaneye koştunuz ilacı istediniz. Eczacı ‘Hayır veremem çünkü 10 liralık ilacı verirsem 2 bin lira cezası var" diyecek.

2 LİRALIK İLAÇ İÇİN BİLE...

Hamilelikte bile kullanılan en basit parasetamol alacaksınız diyelim. 2.61 lira olan ilaç için önce acile veya aile hekimine ya da özelde muayene ücreti ödeyerek reçete yazdırıp eczaneden ilaç almaya gitmeniz gerekecek.

Bu teklif aynen yasalaşırsa 10 bin eczane ve bunlara ilaç satan yüzlerce ecza deposu da zor durumda kalacak.”

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