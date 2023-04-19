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Reddit, API'sine erişim için ücret almaya başlayacak

Twitter'ın verilerine üçüncü taraf erişimini kısıtlama kararının ardından Reddit’ten de API (Uygulama Programlama Arabirimi) kullanımı için ücret almaya başlayacağı açıklaması geldi. Buna karşın, açıklamada akademik veya ticari amaçlar içermeyen kullanıcılar için ücretsiz sürümün devam edeceği vurgulandı.

Reddit de ücretli oluyor!
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Sosyal medya uygulamalarının ücretli içerik özellikleri her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle Elon Musk'ın satın almasından bu yana Twitter'da (Twitter Blue, ücretli mavi tik) yaptığı değişiklikler dikkatleri üzerine toplamıştı. Çoğunlukla teknoloji içerikleri ile ön plana çıkan ancak fotoğrafçılık, yemek, oyun gibi birçok alanda kullanıcıların kendi içeriklerini oluşturduğu sosyal medya platformlarından Reddit'ten de şimdi ücretli içerik atağı geliyor.

"TİCARİ İÇERİKLER İÇİN ÜCRET ÖDENECEK"

Reddit, kullanıcı tarafından oluşturulan çok çeşitli içeriğinden para kazanmanın yollarını arıyor. Bu içeriklerin, OpenAI'nin ChatGPT ve GPT-4 gibi yüksek profilli, metin üreten makine öğrenimi modellerini eğitmek için giderek daha fazla kullanıldığı da vurgulanıyor.

Reddit kurucu ortağı ve CEO'su Steve Huffman The Times'a verdiği demeçte, "Bu topyekün bir değişim olmayacak, ancak Reddit'i veri kullanımı için tarayan ve bunun karşılığını vermeyen şirketler bundan böyle ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Elbette akademik veya ticari amaçla Reddit'te bulunmayan kullanıcıların kesinlikle ücretsiz kalacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Huffman, The Times'a verdiği demeçte, Reddit verilerinin sürekli güncellendiği için özellikle değerli olduğuna inandığını söyleyerek, "Reddit veri birikimi gerçekten çok değerli. İnternetteki diğer tüm yerlerden daha yüksek değere sahip, otantik sohbetler veya yalnızca çok özel yerlerde bulunabilecek bilgiler bulunuyor. Ancak tüm bu değeri dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına ücretsiz olarak vermemize gerek yok. İşleri sıkılaştırmak için iyi bir zaman ve bunun adil olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hissedarlar motive edici olabilir. Reddit, API fiyatlandırmasının ayrıntılarını henüz açıklamadı. Ancak şirket, bu yılın ilerleyen zamanlarında potansiyel bir ilk halka arza hazırlanıyor ve yatırımcılar gelir akışlarında veya tamamen yeni gelir akışlarında büyüme arayacaklardır.

REKLAM KAZANCI 350 MİLYON DOLAR

2019 itibariyle, Reddit'in 1,2 milyondan fazla özel ilgi alanı topluluğunda aylık 430 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Ağustos 2021'de yaklaşık 10 milyar dolar değerinde olan Reddit'in iki yıl önce reklamlardan 350 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Bu toplam, Meta'nın ve hatta Twitter'ın reklam gelirlerine kıyasla sönük kalıyor. Meta, 2022'de 113 milyar dolar kazanırken, Twitter, birçok tartışmaya rağmen, yaklaşık 7 milyar dolar kazandı.

API politikası değişikliğiyle ilgili haberlerde Reddit bugün, uygulamada AI tarafından oluşturulan metnin kullanımını tanımlamak ve kullanıcılara bir yorumun bir bottan gelmiş olabileceğini bildiren bir etiket eklemek gibi sitenin nasıl çalıştığına daha fazla AI eklemeyi umduğunu söyledi. Reddit ayrıca moderasyon araçlarını ve moderatörlerin forumları izlemesine yardımcı olan üçüncü taraf botlarını geliştirmeyi amaçlıyor.

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