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Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Beşiktaş deplasmanından 4-2'lik tarihi zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda sonradan oyuna giren Nathan Redmond mücadeleye damga vururken, yıldız ismin maçın ardından yaptığı paylaşım gündem oldu

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  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi ikinci yarıda bulduğu art arda gollerle 4-2 mağlup etti.
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Nathan Redmond derbinin kaderini değiştirdi.
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    3 asist yapan ve 1 de şık gol atan Redmond, maçın tartışmasız kahramanı olurken sonrasında yaptığı paylaşım da aynı şekilde gündem oldu.
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    "GOL ATACAĞIM VE TARİH YAZACAĞIM"

    İngiliz futbolcu karşılaşma sonrasında Instagram'dan derbiden önce arkadaşıyla yapmış olduğu WhatsApp yazışmasını paylaştı. 
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    Redmond'ın arkadaşına, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." dediği görüldü. 
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    Bu durum sosyal medyada gündem oldu.
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    DERBİYE TEK BAŞINDA DAMGA VURDU

    Redmond, 58 ve 62'de Cenk Tosun'a 2 asist yaparak maçın seyrini değiştirdi.

     
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    75'te mükemmel bir gole imza atan Redmond, uzatmalarda ise Aboubakar'ın golünde yine pası veren isim oldu.
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

    Maçın ardından açıklamalar yapan Redmond şunları söyledi: "10 kişi kaldığımız başka maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. Böyle durumlarda her fırsatı değerlendirmek lazım. Ben de bunu yaptım."
  • Redmond'ın derbi öncesindeki WhatsApp mesajı gündem oldu: Gol atacağım ve tarih yazacağım

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