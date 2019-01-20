85 yaşındaki Refiye Yağlıdere, tansiyonunun düzensizleşmesi nedeniyle başvurduğu hastanede ilk şaşkınlığını muayene sırasında kalbinde bir tümör olduğunu öğrendiğinde yaşadı. Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Nevrez Koylan, hastasını muayene ederken kalbinin içinde yumuşak bir doku kitlesi olduğu fark etmişti. Doktorların ameliyat kararı daha büyük bir şok yaşamasına neden oldu. “Bir gün 85 yaşında ameliyat olacağımı söyleseler inanmazdım. Yaşım ilerlediği için ameliyatı kaldıramayabileceğimi düşünsem de ailem ve doktorlarımdan aldığım güçle başardım ve kanseri yendim” diyor.

"YAŞIM NEDENİYLE ENDİŞELENDİM"

Tanı konmasından birkaç gün sonra anjiyoya alındığını anlatan Refiye Yağlıdere, “Doktorlarım anjiyo sonrasında bir durum değerlendirmesi yaparak ameliyata karar verdiler. Ben ve ailemle kitlenin mutlaka alınması gerektiğini paylaştıklarında kızlarım yaşım nedeniyle ameliyatı kaldıramayacağımdan endişelendiler” diyor.

"AMELİYATTAN VAZGEÇMEYİ BİLE DÜŞÜNDÜM"

Karar verme aşamasında yaşadığı sıkıntıların her geçen gün arttığını söyleyen Refiye Yağlıdere, “Uykularımdan uyanıyor, yürüyemiyor ve konuşamıyordum. En çok göğsümdeki ağrılar canımı acıtıyordu. Uzun süre düşündükten sonra ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat öncesi riskler konusunda bilgilendirildiğimde korkup vazgeçmeyi düşünsem de doktorum beni cesaretlendirerek, tümörün kalbimde kalmasının gelecekte çok daha kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi” diyor.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Refiye Yağlıdere, “Her şey çok kısa sürede oldu ve ameliyattan sapasağlam çıktım. Damarımın değişmesiyle hayata dönmüştüm. Artık her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum” diyor. Bu süre zarfında doktoru ve ilgili tüm sağlık personeli ile kızlarından büyük destek gördüğünü söyleyen Yağlıdere, korkusunu yenmesini sağlayıp güç vermeleri sayesinde ölümden döndüğüne inanıyor.

DOKTORU ANLATIYOR: BU YAŞLARDA ENDER GÖRÜLEN BİR TÜMÖR

Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Haşim Üstünsoy, “Hastamız bize geldiğinde ciddi nefes darlığı ve göğüs ağrısı vardı. Ev içi hareket yeteneğinde azalma ve efor kapasitesinde yetersizlik mevcuttu. Ekokardiyografisinde ‘sol atriyal mixoma’ olarak tanımlanan iyi huylu kalp tümörü görüldüğü bildirilmişti. Hastanın tanısı yeniden yapılan ekokardiyografi ve koroner anjiyo ile doğrulandı. ‘Mixoma’ iyi huylu bir tümör olsa da kalbin içinde yer işgal etmesi, büyümeyi sürdürmesi ve pıhtı atma olasılığı nedeniyle ciddi sağlık problemi yaratır. Hastamızın ileri yaşta olması, bu tümörün bu yaşlarda çok ender görülmesi ve bir yıl önce yaptırdığı kontrollerinde tümör olmaması önemliydi. Ameliyat sağ göğüs altından yapılan küçük bir kesi ile (minimal invaziv teknik) gerçekleştirildi. Yaşı nedeni ile korku yaşayan hastamız bu yöntem ile gerçekleştirilen ameliyat sonrası günlük yaşamına daha konforlu ve hızlı şekilde uyum sağladı” diyor.