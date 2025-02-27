Regaip kandili namazı nasıl kılınır? Regaip kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Regaip Kandilinde Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmek ve Allah’ın rızasını kazanmak için Türkçe ve Arapça dualar okumaktadır. Günahlarından arınmak ve hatalarının affedilmesi için Regaip Kandili gecesinde Müslümanlar İstiğfar duasını okuyabilir. Peki Regaip kandilinde hangi dualar okunur? Detaylar için sayfayı kaydırın…

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peki Regaip kandili namazı nasıl kılınır 12 rekat olarak kılınır. Regaip gecesinin ibadet ile dolu geçmesinin çok kıymetli olduğu bilinir. Müslüman bireyler Allah’tan rızık, sağlık, bağışlanma, sağlık gibi dünyevi ve ahiretlik isteklerini nafile namazları ile ve dualar ederek ister.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Peki “Regaip kandili namazı kaç rekattır?”Regaip gecesi namazı 12 rekattır ve ikişer rekat halinde kılınır. Ancak nafile namazının rekat sayısını kişi kendisi belirler.

REGAİP KANDİLİ HACET VE NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Peki “Regaip kandili hacet ve nafile namazı nasıl kılınır?” Nafile namazları ile beraber iki rekatlık kabir nur namazı ve 12 rekatlık namaz akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınabilir. 12 rekattan oluşan namaz hacet namazıdır. Hacet namazında her iki rekatta bir selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere tesbihat yapılır. İkişer rekat olarak kırılan Hacet namazının her rekatında Fatiha Suresi okunduktan sonra 3 kere Kadir Suresi ve 12 adet de İhlas Suresi okunur.

Nafile namazının kılınışı şu şekildedir;

1. Rekat;

• İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diyerek niyet edilir.

• Ardındandan “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

• Subhaneke okunur.

• Euzü-besmele çekilir.

• Fatiha okunur.

• Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur.

• Rüku’ya gidilir.

• Secde’ye gidilir ve doğrulur tekrar Secde’ye gidilir.

2. Rekat;

• Ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

• Besmele çekilir. • Fatiha okunur. • Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir ve doğrulur tekrar Secde’ye gidilir. • Oturarak Ettahiyattu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. • “Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. Hacet Namazının kılınışı ise şu şekildedir; 1. Rekat; • İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için Hacet Namazı kılmaya” diyerek niyet edilir. • Ardındandan “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. • Subhaneke okunur. • Euzü-besmele çekilir. • Fatiha okunur. • Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir ve doğrulur tekrar Secde’ye gidilir. 2. Rekat; • Ayağa kalkılır ve kıyama durulur. • Besmele çekilir. • Fatiha okunur. • Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir ve doğrulur tekrar Secde’ye gidilir. • Oturarak Ettahiyattu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. • “Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. REGAİP KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNUR? Peki Regaip kandilinde hangi dualar okunur? Regaip Kandilinde okunan dualar şu şekildedir; Fatiha Suresi 1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. İHLAS -Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled.