Kandile özel televizyon programları: Bu akşam hangi kanalda ne var?
25 Aralık Perşembe bugün İslamiyette Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu kapsamda birçok televizyon kanalı, akşam yayınlarında kandile özel programlara yer verecek. İşte, 25 Aralık 2025 Perşembe Regaip Kandiline özel programlar
Giriş: 25.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:48
1
KANAL D
19.45 - 21.00 Regaip Kandili Özel
2
TRT 1
19.45 - 21. 45 Regaib Gecesi (Regaib Gecesi Özel yayını, Konya Sultan Selim Cami'den ekrana geliyor.)
3
ATV
20.00 - 21.00 Nihat Hatioplu ile Regaip Kandili