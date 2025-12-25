Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Regaip Kandili özel televizyon programları: 25 Aralık 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, Now TV, Kanal 7 kandil programları kaçta başlıyor-bitiyor?

        Kandile özel televizyon programları: Bu akşam hangi kanalda ne var?

        25 Aralık Perşembe bugün İslamiyette Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu kapsamda birçok televizyon kanalı, akşam yayınlarında kandile özel programlara yer verecek. İşte, 25 Aralık 2025 Perşembe Regaip Kandiline özel programlar

        Giriş: 25.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:48
        1

        KANAL D

        19.45 - 21.00 Regaip Kandili Özel

        2

        TRT 1

        19.45 - 21. 45 Regaib Gecesi (Regaib Gecesi Özel yayını, Konya Sultan Selim Cami'den ekrana geliyor.)

        3

        ATV

        20.00 - 21.00 Nihat Hatioplu ile Regaip Kandili

        4

        NOW TV

        02.45 - 03.30 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

        5

        KANAL 7

        02.15 - 22.00 Regaip Kandili Özel

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
