Reha Muhtar entübe edildi
Haber spikeri Reha Muhtar, gece 01.00 saatlerinde evinde düşme sonucu hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi görüyor
Giriş: 20.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:03
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Bir döneme damga vuran haber spikeri Reha Muhtar'dan kötü haber geldi.
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Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde merdivenlerden düştü. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı.
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Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Muhtar'ın entübe edildiği öğrenildi.