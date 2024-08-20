"ÇOCUĞUMA ULAŞAMIYORUM"

Ağır yaralanan ve bilinci kapanan Reha Muhtar, entübe edildi. Tüm bunların ardından Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan açıklama geldi ve sosyal medya hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

İnanılmaz bir şey yaşıyorum. Bir telefon geliyor "Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı" diye... Çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum bana deniyor ki; "Ayşe Nazlı Yumlu yani Nilüfer'in kızı Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar." Onlara ulaşmaya çalışıyorum araya birilerini sokarak, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Bakın ben iki yıldır avukatımla birlikte mahkemeye bu insanların, Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine bile bakabilecek durumda olmadığını, çocuk emanet edilebilecek durumda olmadığını hatta kendine de zarar verebileceğini söylüyorum bu beyanlarımız dosyada da var.