Reha Muhtar taburcu oluyor

TABURCU OLUYOR

Dün Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar; "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur" ifadelerini kullandı.