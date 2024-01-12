Rehinli araç kavgası!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Satın aldıkları araç rehinli çıkınca ortalık karıştı. Olay anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Giriş: 12.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:51
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Bir grup kişi satın aldıkları araç rehinli çıkınca ortalık karıştı. İstanbul Şişli'de karşı karşıya gelen taraflar "araç benim" diyerek birbirine saldırdı.
Tekmeli, yumruklu, tornavidalı kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
Olay anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.