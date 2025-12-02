Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.123,47 %0,06
        DOLAR 42,4253 %0,02
        EURO 49,2929 %0,04
        GRAM ALTIN 5.722,89 %-1,01
        FAİZ 38,58 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 79,21 %0,22
        BITCOIN 91.668,00 %6,04
        GBP/TRY 56,0098 %-0,12
        EUR/USD 1,1611 %0,01
        BRENT 62,77 %-0,63
        ÇEYREK ALTIN 9.356,92 %-1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu, Dyson hakkında soruşturma açtı - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu, Dyson hakkında soruşturma açtı

        Rekabet Kurulu, Türkiye'de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına pek çok ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekabet Kurulu, Dyson hakkında soruşturma açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Dyson hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldığı bildirildi.

        Yapılan incelemeler sonucunda, Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği ifade edildi.

        Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde inceleneceği duyuruldu.

        Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"