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Rekabet Kurulu tüketiciyi korumak adına 6 ayda 210 işlemi karara bağladı

Rekabet Kurulu, yılın ilk yarısında rekabet ihlalleri, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyetlerin de aralarında olduğu 210 işlemle ilgili incelemelerini sonuçlandırdı. Kurul, ocak-haziran döneminde 32 rekabet ihlali, 140 birleşme ve devralma, 10 menfi tespit-muafiyet işlemi ile 24 diğer ve 4'ü de yargı kararlarını sonuçlandırdı. Kurulun bu dönemde verdiği idari para cezası 1 milyar 456 milyon lira oldu

Rekabet Kurulu tüketiciyi korumak adına 6 ayda 210 işlemi karara bağladı
AA

Rekabet Kurulu, bu yılın ocak-haziran döneminde tüketici faydasını artırmak, yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 32 rekabet ihlali, 140 birleşme ve devralma, 10 menfi tespit-muafiyet, 24 diğer ve 4'ü de yargı kararları dolayısıyla olmak üzere 210 işlemi sonuçlandırdı.

Rekabet ihlalleri alanında 32 dosya karara bağlandı. Kurul, 14'üne ret kararı verdi, 14'üne idari para cezası uyguladı, 4'üne ilişkin de görüş bildirdi.

Kurulun, niteliklerine göre mercek altına aldığı 140 birleşme ve devralma işleminden 101'i devralma, 35'i ortak girişim oluşturma ve 4'ü birleşme alanındaki başvurulardan oluştu. Bu kapsamda, 140 birleşme ve devralma işleminden 131'ine izin veren Kurul, 1'ini koşullu onaylarken, 8'ini de kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem şeklinde değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 2 müracaatı grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, başvuruculardan 7'sine bireysel muafiyet tanınması, birine de menfi tespit belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, gıda endüstrisi, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, sağlık hizmetleri, tarım ve tarımsal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların da olduğu 31 soruşturmada inceleme işlemlerini sürdürüyor.

Bu yılın 6 aylık döneminde Kurul, banka, sermaye piyasası, finans ve sigorta hizmetleri, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, kimya ve madencilik, gıda endüstrisi gibi sektörlerin de aralarında olduğu 23 soruşturmayı tamamladı.

Kurul, söz konusu dönemde toplam 1 milyar 456 milyon 159 bin 324 lira idari para cezası verdi.

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