Rekabet'ten Ford Otosan'a Koçfinans izni
Rekabet Kurulu, Ford Otosan'nın Koçfinans'ı satın alınmasına izin verdi
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:31 Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Koç Finansman AŞ'de (Koçfinans) yüzde 100 oranında pay edinmesine izin verdi.
Ford Otomotiv'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun, şirketin Koç Finansman AŞ'de yüzde 100 oranında pay edinmesine izin verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır" ifadesine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ